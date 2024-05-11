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Зеленський пояснив, чому
біженцям варто повернутися до...

Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 12:34

Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук.

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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
R2
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