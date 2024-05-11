Президент України Володимир Зеленський вважає, що біженці могли би повернутися до України, бо бракує робочих рук.
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Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
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Додано: Сер 12 чер, 2024 12:34
Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до...
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Дивися повний текст
Зеленський пояснив, чому біженцям варто повернутися до України
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