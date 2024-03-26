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Україна не досягла угоди про
умови реструктуризації...

Україна не досягла угоди про умови реструктуризації...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:41

Україна не досягла угоди про умови реструктуризації...

Пропонуємо до обговорення:
Україна і спецкомітет кредиторів, що представляє власників майже 20% єврооблігацій, у період із 3 до 14 червня провели переговори та обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації, однак не змогли досягти угоди, зокрема й через неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України.

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Україна не досягла угоди про умови реструктуризації євробондів з кредиторами — Мінфін
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:41

Надо искоренять такое позорное явление, как нежелающие воевать «паркетные» «генералы мирного времени», не идешь воевать — разжалован до рядового и на нары за измену Родине! Пора отменять это «только по специальности» для силовиков, при том еще позавчера. Почему всех призывают куда пошлют, айтишники идут в пехоту, а они только по специальности? За что такая привилегия? Сами себе сделали. Это просто сюрр какой-то! Мобилизацию надо начинать не с эпилептиков, а с молодых пенсионеров силовиков и с ментов, которых надо не увеличивать количество, проводя наборы, когда людей не хватает на фронте, а сократить и половину отправить на фронт! Тем более, что с них никакого толку, они даже заявы не хотят принимать, криминогенная обстановка у нас нормальная, людей сейчас вдвое меньше, зачем столько ментов, они сейчас реально на каждом шагу, к тому же, надо срочно приводить законодательство к европейским нормам и декриминализировать наркоманию, проституцию и порнографию, это личный выбор каждого, если добровольно, у нас уже дошло до того, что отправил свою фотку или помог кому-то познакомиться и за это можно загреметь, у нас что целибат, это полнейший бред, и это все составляет половину дел, то есть при изменении этих норм полицию можно разгрузить еще вдвое. И отправить здоровых, служивших и дававших присягу на фронт. Короче, это назрело, при том, еще позавчера, и надо делать, иначе будет деморализация и беда.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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