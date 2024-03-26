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Чи встигне Україна відновити
енергосистему до...

Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26

Чи встигне Україна відновити енергосистему до...

Пропонуємо до обговорення:
Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.

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Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
R2
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Шановні читачі, на Вашу думку, чого очікувати нам взимку?
Ірина_
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...ОПа
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Подорожчення міцного алкоголю
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:36

Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...

Согласен, восстановить не получиться, да и смысл, как бы жестоко это не звучало. Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически). Нужно готовиться к тому, что электроэнергию будут подавать на несколько часов в сутки по графику. Выход только один - после войны пригласить инвесторов для восстановления генерации, создав благоприятные условия для инвестирования, но у нас это невозможно, менталитет таков, что нужно пилить и сидеть на откатах. Поэтому - выхода нет (с)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 08:45

Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...

[quote="Примат]..Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически)...[/quote]в Південій Кореї давно використовують
GALeon
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