Група Yasno планує вкласти у відновлення електрогенерації майже 4 млрд грн власних коштів.
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Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
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Додано: Пон 24 чер, 2024 13:26
Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
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Чи встигне Україна відновити енергосистему до опалювального сезону
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:36
Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
Согласен, восстановить не получиться, да и смысл, как бы жестоко это не звучало. Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически). Нужно готовиться к тому, что электроэнергию будут подавать на несколько часов в сутки по графику. Выход только один - после войны пригласить инвесторов для восстановления генерации, создав благоприятные условия для инвестирования, но у нас это невозможно, менталитет таков, что нужно пилить и сидеть на откатах. Поэтому - выхода нет (с)
Додано: Вів 25 чер, 2024 08:45
Re: Чи встигне Україна відновити енергосистему до...
[quote="Примат]..Не думаю, что будут что-то строить под землей (даже не знаю, возможно такое или нет теоретически)...[/quote]в Південій Кореї давно використовують
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