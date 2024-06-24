|
|
|
Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Підписана між Україною та Естонією угода про співробітництво у сфері безпеки передбачає виділення Таллінном оборонної допомоги на понад 100 млн євро цього року та різнобічну підтримку України впродовж 10 років.
Дивися повний текст Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної допомоги у 2023 році
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100000
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:04
До назви статті, де вказано 2023й р: вже 2024й рік!
-
FINlandia
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 20.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:25
FINlandia, дякуємо!
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 991 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|325
|
|
|2
|218
|
|
|4
|794
|
П'ят 07 чер, 2024 14:58
GALeon
|