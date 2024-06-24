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Естонія надасть Україні понад
100 млн євро оборонної...

Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:04

Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної...

Пропонуємо до обговорення:
Підписана між Україною та Естонією угода про співробітництво у сфері безпеки передбачає виділення Таллінном оборонної допомоги на понад 100 млн євро цього року та різнобічну підтримку України впродовж 10 років.

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Естонія надасть Україні понад 100 млн євро оборонної допомоги у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 12:04

До назви статті, де вказано 2023й р: вже 2024й рік!
FINlandia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2024 15:25

FINlandia, дякуємо!

З повагою,
Ірина_
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