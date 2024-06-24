До кінця поточного року в Україні курс долара виросте до 41 гривень, а протягом 2029 року показник становитиме 54,1 гривні.
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Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
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Додано: Нед 30 чер, 2024 07:31
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
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Дивися повний текст
Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
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