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Долар за 54 гривні: коли курс
в Україні сягне такої позначки

Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 07:31

Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки

Пропонуємо до обговорення:
До кінця поточного року в Україні курс долара виросте до 41 гривень, а протягом 2029 року показник становитиме 54,1 гривні.

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Долар за 54 гривні: коли курс в Україні сягне такої позначки
R2
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