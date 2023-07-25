|
|
|
Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України замовив подарункові годинники на 696,48 тис. грн, більш ніж по 2000 грн за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення.
Дивися повний текст Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок від Шмигаля»
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100009
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33
Передрук з неграмотного підрахуя - 700 тис. перетворились в 700 млн.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6804
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 09 лип, 2024 23:35
Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34983
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1446 раз.
- Подякували: 7998 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|