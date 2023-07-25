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Кабмін витратив 700 млн грн
на годинники «в подарунок...

Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33

Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України замовив подарункові годинники на 696,48 тис. грн, більш ніж по 2000 грн за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення.

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Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок від Шмигаля»
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Передрук з неграмотного підрахуя - 700 тис. перетворились в 700 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:35

Re: Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...

Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:24

  Faceless написав:Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися

якийсь мотлох, згоден, навіщо ганьбиться і витрачати гроші на сміття. 20 тис було б нормально, лише якщо від бренду.
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