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Кабмін витратив 700 тис. грн
на годинники «в подарунок...

Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33

Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України замовив подарункові годинники на 696,48 тис. грн, більш ніж по 2000 грн за штуку. Такі годинники уряд дарує від імені прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за особливі досягнення.

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Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок від Шмигаля»
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33

Передрук з неграмотного підрахуя - 700 тис. перетворились в 700 млн.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:35

Re: Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...

Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:24

  Faceless написав:Тут скоріше питання що там за годинник може бути подарунковий за 2000 грн.
Вже б не ганьбилися

якийсь мотлох, згоден, навіщо ганьбиться і витрачати гроші на сміття. 20 тис було б нормально, лише якщо від бренду.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:42

Re: Кабмін витратив 700 млн грн на годинники «в подарунок...

Цей подарунок цінний тим, що він від прем'єр-міністра. Продукція українського бренду. А то вже позвикали дарувати китайські труси, але головне, щоб було наліплено лейбл Gucci, чи Trussardi, та ще й коштував дорого. А тоді будуть хизуватися тими трусами один перед одним, при будь-якій нагоді, як попугаї в зоопарку.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:33

Re: Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок..

qazzax написав:Цей подарунок цінний тим, що він від прем'єр-міністра. Продукція українського бренду. А то вже позвикали дарувати китайські труси, але головне, щоб було наліплено лейбл Gucci, чи Trussardi, та ще й коштував дорого. А тоді будуть хизуватися тими трусами один перед одним, при будь-якій нагоді, як попугаї в зоопарку.
Є чудові українські бренди годинників, подивіться хоч на zavodshop, але за 50 баксів нічого гідного, щоб дарувати від імені прем'єр міністра не буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 11:55

  Faceless написав:Є чудові українські бренди годинників, подивіться хоч на zavodshop, але за 50 баксів нічого гідного, щоб дарувати від імені прем'єр міністра не буде.

це і є моделі Time-R 319−613 та Time-R 460−623, судячи по іншим тендерам - виробництва ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД», тобто Kleynod (Клейнод).
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:47

Re: Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок..

Hennady написав:
  Faceless написав:Є чудові українські бренди годинників, подивіться хоч на zavodshop, але за 50 баксів нічого гідного, щоб дарувати від імені прем'єр міністра не буде.

це і є моделі Time-R 319−613 та Time-R 460−623, судячи по іншим тендерам - виробництва ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ГОДИННИКОВИЙ ЗАВОД», тобто Kleynod (Клейнод).
Так не про те мова. У Клейноди є чудові годинники, можна подивитися на офсайті.
Але за 50 баксів це може бути тільки дешева іграшка.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:14

Re: Кабмін витратив 700 тис. грн на годинники «в подарунок..

Така акція однозначно підходить під повноцінний захист ЗСУ високоплемінних чиновників.
Верняк треба організувати пресуху – з подяками всім. "Дякую всім...і мертвим і не народженим". Адже головне, щоб наріду подобалося.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 13:40

  Faceless написав:Так не про те мова. У Клейноди є чудові годинники, можна подивитися на офсайті.
Але за 50 баксів це може бути тільки дешева іграшка.

Якщо Касіо можуть бути від 700-800 грн., то і Клейноди при партії в кілька сотень штук цілком можуть бути від 2000 грн., що навіть і занадто. А такі ж тендери проводять і ОВА та інші міністерства та відомства, тому партії можуть бути і на тисячі штук.
Hennady
 
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