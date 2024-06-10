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За гроші від економічного
бронювання можна буде купити...

За гроші від економічного бронювання можна буде купити...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:16

За гроші від економічного бронювання можна буде купити...

Пропонуємо до обговорення:
Нещодавно запропонована оновлена модель економічного бронювання може принести в оборонний бюджет країни від 200 млрд грн на рік. За такі гроші держава зможе придбати, наприклад, 66 літаків F-16, або 500 тис. снарядів 155-мм калібру.

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За гроші від економічного бронювання можна буде купити 66 літаків F-16, — нардеп
R2
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