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Робота в Канаді: які вакансії
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Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 04:01

Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які приїхали до Канади за програмою CUAET, отримали право на пошук роботи після прибуття. Для людей з України доступні різноманітні вакансії — як зі знанням мови, так і без.

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Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та скільки можна заробляти
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 04:01

Статья чушь полная :)
antikkristall
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