Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.
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Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:54
Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії
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Дивися повний текст
Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії
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