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Що треба знати про бронювання
працівників ОПК: критерії

Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 08:54

Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості роз’яснило умови та критерії для бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу.

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Що треба знати про бронювання працівників ОПК: критерії
R2
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