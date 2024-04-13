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У 1000 разів потужніша за
сонячні панелі: як кераміка...

У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:16

У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка...

Пропонуємо до обговорення:
Фотоелектрична енергія зарекомендувала себе як потужне джерело, навіть потіснивши атомну енергетику. Однак для сонячних панелей потрібно багато місця.

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У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка порушує закони фізики
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:16

Якийсь незрозумілий набір слів. Що взагалі автор намагався сказати?
ККД перетворення сонячної панелі 20% або 200 Вт/год на 1 м2, а якась кераміка з ефективністю 20000% виробляє 2000 кВт с одного квадратного метру???
kopetanAmeriga
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:48

"Цей новий вид сонячних панелей виявився в 1000 разів міцнішим за старі кремнієві плати"
В одному місці йде про 1000-кратну потужність, в іншому про таку ж ефективність, в третьому про міцність. Дійсно, авторка не дуже розуміє, про що пише. Набір не дуже пов'язаних між собою фраз.
І було б непогано давати посилання на першоджерело, може там з'ясується про що мова.
olegv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 13:23

"Потужно!"
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:35

Доброго всім дня. Я це почув від свого кума, який працює в Германії учора. Там все загуло!
Або це правда, то зараз достали зі шкафу технології всупереч наводненню Європи дешевими сонячними панелями. Або вброс.
Що менший ляпас Китаю, але поки разберутся - Китай зазнає збитків. Війна вона така.
Моя особиста думка.
Vladpodskazhet
 
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