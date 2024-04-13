Фотоелектрична енергія зарекомендувала себе як потужне джерело, навіть потіснивши атомну енергетику. Однак для сонячних панелей потрібно багато місця.
Дивися повний текст
У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка порушує закони фізики
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:16
У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка порушує закони фізики
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:16
Якийсь незрозумілий набір слів. Що взагалі автор намагався сказати?
ККД перетворення сонячної панелі 20% або 200 Вт/год на 1 м2, а якась кераміка з ефективністю 20000% виробляє 2000 кВт с одного квадратного метру???
Додано: П'ят 19 лип, 2024 12:48
"Цей новий вид сонячних панелей виявився в 1000 разів міцнішим за старі кремнієві плати"
В одному місці йде про 1000-кратну потужність, в іншому про таку ж ефективність, в третьому про міцність. Дійсно, авторка не дуже розуміє, про що пише. Набір не дуже пов'язаних між собою фраз.
І було б непогано давати посилання на першоджерело, може там з'ясується про що мова.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 15:35
Доброго всім дня. Я це почув від свого кума, який працює в Германії учора. Там все загуло!
Або це правда, то зараз достали зі шкафу технології всупереч наводненню Європи дешевими сонячними панелями. Або вброс.
Що менший ляпас Китаю, але поки разберутся - Китай зазнає збитків. Війна вона така.
Моя особиста думка.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|