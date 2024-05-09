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Верховна Рада підвищила акцизи
на пальне: як зміняться...

Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2024 14:20

Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться...

Пропонуємо до обговорення:
Верхова Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане на 1 вересня 2024 року.

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Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться ціни (таблиця)
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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