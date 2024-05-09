Верхова Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на пальне. Перше підвищення заплановане на 1 вересня 2024 року.
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Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться ціни (таблиця)
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Додано: Нед 21 лип, 2024 14:20
Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться...
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Верховна Рада підвищила акцизи на пальне: як зміняться ціни (таблиця)
Додано: Нед 21 лип, 2024 23:37
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