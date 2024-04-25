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Як отримати доступний кредит на енергообладнання для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 лип, 2024 12:51
Пропонуємо до обговорення:
З 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма «Доступні кредити 5−7−9» для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.
Дивися повний текст Як отримати доступний кредит на енергообладнання для населення та ОСББ: ставки і терміни
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R2
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Додано: Пон 22 лип, 2024 12:51
Шановні читачі, чи розглядаєте Ви для себе програму кредитування від уряду?
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Ірина_
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Додано: Пон 22 лип, 2024 13:12
Статья очень поверхностная. Несколько настораживает, что "кредитування під 0%" под звёздочкой превращается в кредит 7%, проценты которого компенсирует государство. Т.е. я правильно понимаю, что банк проценты будет требовать с меня и в срок, а государство их будет отдельно зачислять уже мне на какую-нить єПідтримку, если на это будут деньги в бюджете и потом?
Хотя сам по себе кредит 7% при доходности длинных ОВГЗ в 17.3% - это круто. Осталось заиметь дом в котором есть экономический смысл обкладываться СБ или ветряк ставить. Для городской квартиры это больше баловство, если не готовиться к полному блекауту на недели.
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moveton
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Додано: Вів 23 лип, 2024 08:42
moveton вопрос еще в моральности подхода, так как данный кредит получат (воспользуются) не все, а оплачивать этот банкет будут за счет налогов всех граждан Украины, не удивлюсь, если данные кредиты получат "правильные" люди, а также "правильные" люди всё попилят. А банкет оплатит "нищеброд".
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Примат
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