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Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках....
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лип, 2024 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.
Дивися повний текст Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках. Фінустанови очікують й на подальше зростання
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Додано: Пон 29 лип, 2024 14:48
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