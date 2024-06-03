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Населення та бізнес нарощують
обсяг коштів у банках....

Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках....
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:44

Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках....

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів населення та бізнесу в банках у ІІ кварталі значно зріс і банки очікують на його подальше зростання в наступному кварталі.

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Населення та бізнес нарощують обсяг коштів у банках. Фінустанови очікують й на подальше зростання
R2
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 14:48

Шановні читачі, як гадаєте, які відсоткові ставки за депозитами можна очікувати вже в наступному місяці?
Які Ваші прогнози?
Ірина_
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