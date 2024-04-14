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Як українцям в Польщі
оформити закордонний паспорт

Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 15:47

Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити закордонний паспорт через консульські установи України.

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Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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