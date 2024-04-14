Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити закордонний паспорт через консульські установи України.
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Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт
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Додано: Суб 03 сер, 2024 15:47
Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт
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Дивися повний текст
Як українцям в Польщі оформити закордонний паспорт
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