Мікропозики: як виникли та чому настільки популярні
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Мікропозики: як виникли та чому настільки популярні
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:23
Мікропозики: як виникли та чому настільки популярні
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Дивися повний текст
Мікропозики: як виникли та чому настільки популярні
Додано: Вів 06 сер, 2024 23:24
Цікава історія. Але у нас все інакше, кредити дають не для допомоги, а щоб заробити. Усі так роблять - банки, ломбарди, усі ці позики. Я вважаю, що якщо потрібні гроші - то обирай хоча б надійну компанію. Бо потім будуть неприємності. Короче, читайте відгуки, питайте і уважно дивіться на умови.
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