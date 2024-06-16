На які цілі можна взяти мікрокредит
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На які цілі можна взяти мікрокредит
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 сер, 2024 22:18
На які цілі можна взяти мікрокредит
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На які цілі можна взяти мікрокредит
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