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Світовий банк включив Україну до категорії країн з...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 10 сер, 2024 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацію країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.
Дивися повний текст Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:30
я зрозумів щоб бідні стали багатими в очах тих що рахують доходи населення.потрібно набрати кредитів і щоб 30 процентів населення загинуло.но ця думка нікому не допоможе.бо існуюча проблема в цей спосіб не рішиться.бо для цього треба активне населення в міру можливостей
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tolja3334
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