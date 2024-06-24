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Україна може створити нову
фондову біржу за участю...

Україна може створити нову фондову біржу за участю...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:43

Україна може створити нову фондову біржу за участю...

Пропонуємо до обговорення:
Влада України розглядає можливість створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій, тому що найбільша і найстаріша фондова біржа в країні ПФТС недостатньо капіталізована, і її власник підтвердив, що не вливатиме новий капітал.

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Україна може створити нову фондову біржу за участю держбанків і ОВДП — МВФ
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:43

в різних країна різні біржові торги.там ведуть торги без політики.довіря до біржови торгів строяться брокерами біржовими і участниками торгів.ну а банки які беруть участь в торгах тільки з договору з участником біржових торгів
tolja3334
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Модератори: Ірина_, Модератор

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