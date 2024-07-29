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Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 25 сер, 2024 18:29
Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці Польщі пропонує багато можливостей для різних професій. Попит на працівників у будівництві, виробництві, логістиці, громадському харчуванні, охороні здоров’я, ІТ та сільському господарстві є особливо високим.
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Додано: Нед 25 сер, 2024 18:30
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