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Ринок праці у Польщі: де є
найбільше вакантних місць та...

Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2024 18:29

Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці Польщі пропонує багато можливостей для різних професій. Попит на працівників у будівництві, виробництві, логістиці, громадському харчуванні, охороні здоров’я, ІТ та сільському господарстві є особливо високим.

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Ринок праці у Польщі: де є найбільше вакантних місць та які там зарплати
R2
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