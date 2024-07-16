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40 нових камер автофіксації
запрацювали в Україні: де...

40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:21

40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де...

Пропонуємо до обговорення:
З 26 серпня в Україні запрацювали 43 нові камери автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР. Тепер загальна кількість таких комплексів сягнула 308.

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40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де вони розташовані
R2
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Кому война, а кому денюжку в кассу !
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 15:46

Re: 40 нових камер автофіксації запрацювали в Україні: де...

Це потужно!
Andrey2512
 
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