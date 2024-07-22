Підвищення податків: що нового у доопрацьованому...

Додано: Пон 26 сер, 2024 18:31
Змінили квартальний звіт ПДФО (мабуть проФФесіонали з комітету на знають, що це єдиний звіт, тобто ще і ЄСВ) на місячний, тобто збільшили кількість звітів для бізнесу під час війни у 3 рази, збільшили навантаження на податкову та пенсійний фонд з приймання в 3 рази більш звітів, тобто завтра податкова та ПФУ почнуть справедливо вимагати більш ресурсів на обробку додаткових звітів а так і збільшення державних витрат. А який сенс? А ніякого немає. "молодці" московський куратор гавнянцева сивкович схвалює.