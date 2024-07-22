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Підвищення податків: що
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Підвищення податків: що нового у доопрацьованому...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:30

Підвищення податків: що нового у доопрацьованому...

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат Ярослав Железняк розповів про деталі доопрацьованого проєкту закону про підвищення податків, який має бути винесено на розгляд профільного комітету та потім парламенту.

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Підвищення податків: що нового у доопрацьованому законопроєкті
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:31

Змінили квартальний звіт ПДФО (мабуть проФФесіонали з комітету на знають, що це єдиний звіт, тобто ще і ЄСВ) на місячний, тобто збільшили кількість звітів для бізнесу під час війни у 3 рази, збільшили навантаження на податкову та пенсійний фонд з приймання в 3 рази більш звітів, тобто завтра податкова та ПФУ почнуть справедливо вимагати більш ресурсів на обробку додаткових звітів а так і збільшення державних витрат. А який сенс? А ніякого немає. "молодці" московський куратор гавнянцева сивкович схвалює.
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 18:42

Re: Підвищення податків: що нового у доопрацьованому...

Но зато налог на предметы роскоши убрали )!
Hella
 
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