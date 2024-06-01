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Вступна кампанія 2024: які
спеціальності в українських...

Вступна кампанія 2024: які спеціальності в українських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2024 20:55

Вступна кампанія 2024: які спеціальності в українських...

Пропонуємо до обговорення:
Інформаційна система «Вступ.Освіта.ua» склала рейтинг спеціальностей, на які абітурієнти найбільше подавали заяв на навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» (магістр медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань).

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Вступна кампанія 2024: які спеціальності в українських вишах очолили рейтинг
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