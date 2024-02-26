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Стартував національний
кешбек: відсьогодні кожен...

Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30

Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

Пропонуємо до обговорення:
Так, 10% компенсації отримає кожен покупець українських товарів відсьогордні.

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Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен покупець українських товарів отримає 10% компенсації
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30

Не зрозуміло...
Якщо у мене картки, наприклад, пяти банків, значить мені треба заводити 5 карток для кешбеку у кожному банку?
Тому що у додатках банків прийшли пропозиції про відкриття картки для кешбеку і пропонується вибрати рахунки, з яких буде здійснюватись купівля товарів. І ці рахунки тільки кожного одного конкретного банку.
Я думав, буде одна картка для кешбеку, куда буде зараховуватись кешбек з усіх моїх карток українських банків...

Також не зрозуміло, для чого:
"Оновити мобільний застосунок Дія до найновішої версії та обрати послугу «Національний кешбек». У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек."
якщо із інформації/пропозиції із банківського додатку достатньо створити картку і вказати рахунки і все.

Чи можна вищевказану дію виконати у веб-версії Дії?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:51

Re: Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

Приват написав "відкриваючи картку для кешбеку Ви погоджуєтесь передавати дані з усіх рахунків". Тобто поки не відкрив картку - дані в безпеці?
Дюрі-бачі
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