Так, 10% компенсації отримає кожен покупець українських товарів відсьогордні.
Дивися повний текст
Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен покупець українських товарів отримає 10% компенсації
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30
Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен покупець українських товарів отримає 10% компенсації
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:30
Не зрозуміло...
Якщо у мене картки, наприклад, пяти банків, значить мені треба заводити 5 карток для кешбеку у кожному банку?
Тому що у додатках банків прийшли пропозиції про відкриття картки для кешбеку і пропонується вибрати рахунки, з яких буде здійснюватись купівля товарів. І ці рахунки тільки кожного одного конкретного банку.
Я думав, буде одна картка для кешбеку, куда буде зараховуватись кешбек з усіх моїх карток українських банків...
Також не зрозуміло, для чого:
"Оновити мобільний застосунок Дія до найновішої версії та обрати послугу «Національний кешбек». У застосунку вказати спеціальну картку, на яку щомісячно зараховуватиметься кешбек."
якщо із інформації/пропозиції із банківського додатку достатньо створити картку і вказати рахунки і все.
Чи можна вищевказану дію виконати у веб-версії Дії?
Додано: Пон 02 вер, 2024 18:51
Re: Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...
Приват написав "відкриваючи картку для кешбеку Ви погоджуєтесь передавати дані з усіх рахунків". Тобто поки не відкрив картку - дані в безпеці?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|