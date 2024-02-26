Стартував національний кешбек: відсьогодні кожен...

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Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку
Поділіться, будь ласка, як ставитеся до програми? Чи плануєте долучатися?
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 вер, 2024 13:37
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇
Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку
Поділіться, будь ласка, як ставитеся до програми? Чи плануєте долучатися?
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:01
Усе ж програма працює через ж#пу
Кешбек не нарахувався. Хоча були надії. Забіжу наперед: товар купувався в магазині мережі "Новус", яка бере участь програмі. Товар знаходиться в переліку товарів, за які нараховується кешбек. Підтримка "Дії" в телеграмі у разі виникнення таких випадків пропонує зв'язуватися із гарячою лінією міністерства економіки. Однак в самому міністерстві за зазначеним номером телефону відповідли, що телефон не є гарячою лінією програми "Національний кешбек", не надавали дозволу "Дії" надавати їхній номер телефону, і допомогти не змогли...
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:34
Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41
Navegantes, Ви читали мої попередні повідомлення в цій темі? Навіщо Ви мені кинули лінк із правила програми?
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