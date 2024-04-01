RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
У Дії запустили шлюб
онлайн: як це працює

У Дії запустили шлюб онлайн: як це працює
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:30

У Дії запустили шлюб онлайн: як це працює

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифра запустила послугу реєстрації шлюбу онлайн у Дії.

Дивися повний текст
У Дії запустили шлюб онлайн: як це працює
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100107
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:30

Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до такої послуги?

Зображення

Чи ризикнули б одружитися в такому форматі - клік-клік?!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4346
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1000 раз.
Подякували: 1973 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міноборони планує перетворити «Резерв+» на онлайн-ТЦК
R2 » Суб 10 сер, 2024 07:30
1 537
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2024 12:25
a77
У якій українській компанії працює найбільше людей...
R2 » Пон 22 кві, 2024 16:59
3 1064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2024 00:04
unicdima
Визначили найкращу МФО онлайн
R2 » Пон 01 кві, 2024 01:27
2 549
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 18:39
Moneyveo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1208)
09.09.2024 17:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.