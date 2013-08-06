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Інформація щодо
результатів роботи СМКОР

Інформація щодо результатів роботи СМКОР
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:06

Інформація щодо результатів роботи СМКОР

Олег Гетман

Кількість компаній, яких у серпні 2024 торкнулись блокування ПН/РК - трохи зменшилось (березень = 23,3 тис ТОВ, квітень = 23,1 тис, травень = 23,8 тис, червень = 21.3 тис, липень = 23.1 тис, серпень = 22.9 тис)
Відсоток блокувань у серпні 2024 зменшився = 0,65% (було: трав = 0.81%, чер = 0.78%, лип = 0.76%). (рис 1)
Показники роботи системи все ще далекі від оптимальних, система СМКОР потребує подальшого вдосконалення, з метою мінімізації блокувань білого бізнесу.
Показники за серпень 2024 року:
- Кількість платників податку на додану вартість (станом на 01.09.2024) = 245248
- Кількість ПН/РК, прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 28,5 млн
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 225,8 млрд грн
- Кількість платників податку, у яких зупинена реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 22969
- Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 186682
- Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 4,42 млрд
- Кількість платників податку, які подали на розгляд таблицю даних платника податку у звітному періоді = 2633
- Кількість таблиць даних платника податку по яких прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку = 1735
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