Інформація щодо результатів роботи СМКОР

Кількість компаній, яких у серпні 2024 торкнулись блокування ПН/РК - трохи зменшилось (березень = 23,3 тис ТОВ, квітень = 23,1 тис, травень = 23,8 тис, червень = 21.3 тис, липень = 23.1 тис, серпень = 22.9 тис) Відсоток блокувань у серпні 2024 зменшився = 0,65% (було: трав = 0.81%, чер = 0.78%, лип = 0.76%). (рис 1) Показники роботи системи все ще далекі від оптимальних, система СМКОР потребує подальшого вдосконалення, з метою мінімізації блокувань білого бізнесу. Показники за серпень 2024 року: - Кількість платників податку на додану вартість (станом на 01.09.2024) = 245248 - Кількість ПН/РК, прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 28,5 млн - Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у прийнятих для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 225,8 млрд грн - Кількість платників податку, у яких зупинена реєстрація ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 22969 - Кількість ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 186682 - Загальна сума податку на додану вартість, зазначена у ПН/РК, реєстрація яких зупинена в Єдиному реєстрі податкових накладних у звітному періоді = 4,42 млрд - Кількість платників податку, які подали на розгляд таблицю даних платника податку у звітному періоді = 2633 - Кількість таблиць даних платника податку по яких прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку = 1735