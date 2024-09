Додано: Нед 29 вер, 2024 15:20

Цьогорічна digital конференція ROMI 2024 стане ще потужнішою за кількістю крутих спікерів, компаній-учасників та актуальністю тем.🔥Серед спікерів — профільні фахівці топових маркетингових агенцій: newage., Promodo, Netpeak Ukraine, eSputnik, U.N.C.L.E. Content Marketing Agency та інших.🔸 Еволюція digital аудиторії та тренди в онлайн-поведінці: що впливає на споживачів — Оксана МАРУСИЧ, стратег в Netpeak Ukraine.🔸Дослідження українського ринку ecommerce. Тренди та майбутнє українського e-commerce: Що чекає на ринок — Валерія ЛАВСЬКА, CMO Promodo🔸Відмінності роботи маркетингу в українських та європейських e-commerce — Алекс АЙЧЕУ, Head of Paid Marketing AUTODOC (Берлін)🔸 Як ефективно бувати performance marketing на tier-1 ринки на великих бюджетах — Валентин БІЛООКИЙ, CMO DoggyPlan by SKELARАвтоматизація маркетингових комунікацій: як збільшити прибуток, зменшивши витрати — Наталя УСТИМЕНКО, Head of Direct Marketing, eSputnik.За ініціативою MarTech агенції newage. на ROMI буде паралельно 2 потоки 🔥У межах другого ви дізнаєтесь про можливості роботи з GMP-інструментами.4 жовтня, з 09:00 до 18:00Chamber Plaza, Київ (є укриття та генератор)🎫 КВИТКИ замовляйте за тел.: (066) 408 88 66 або