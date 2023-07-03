Конференція ROMI

Ось чому цьогорічну конференцію ROMI ми вирішили присвятити темі маркетингу в час швидких змін. Долучайтесь — будемо говорити про те, як нині відчувати потреби української аудиторії, як змінився диджитал-контент і його споживання
Що готує для Вас ROMI:
✔️ 2 потоки: основна програма та виступи щодо Google Marketing Platform (GMP)
✔️ 9 годин насиченого інсайтами контенту
✔️ 15+ топових спікерів
✔️ 200+ учасників
Це буде живий формат, без запису — тільки тут і зараз!
ЯКІ ТЕМИ ОБГОВОРИМО:
🔹 Digital marketing у кризовий час: як перетворити труднощі на можливості
🔹 Контент-стратегія у 2024/2025: як бути доречними й не загубитися
🔹 Як використати автоматизацію маркетингу для збільшення продажів
🔹 Які джерела трафіку використовувати, щоб привернути більше уваги
🔥 Більше того, від Finance.ua виступатиме Head of marketing insurance biz Діана Макарук. Вона поділиться кейсами direct marketing, завдяки яким наш портал став ТОП-3 страховим агрегатом.
📆 Чекаємо на вас 4 жовтня, Київ