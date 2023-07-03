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Конференція ROMI

Конференція ROMI
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:01

Конференція ROMI

У маркетингу успішний той, хто найчутливіший до змін

Ось чому цьогорічну конференцію ROMI ми вирішили присвятити темі маркетингу в час швидких змін. Долучайтесь — будемо говорити про те, як нині відчувати потреби української аудиторії, як змінився диджитал-контент і його споживання

Що готує для Вас ROMI:
✔️ 2 потоки: основна програма та виступи щодо Google Marketing Platform (GMP)
✔️ 9 годин насиченого інсайтами контенту
✔️ 15+ топових спікерів
✔️ 200+ учасників

Це буде живий формат, без запису — тільки тут і зараз!

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ЯКІ ТЕМИ ОБГОВОРИМО:
🔹 Digital marketing у кризовий час: як перетворити труднощі на можливості
🔹 Контент-стратегія у 2024/2025: як бути доречними й не загубитися
🔹 Як використати автоматизацію маркетингу для збільшення продажів
🔹 Які джерела трафіку використовувати, щоб привернути більше уваги

🔥 Більше того, від Finance.ua виступатиме Head of marketing insurance biz Діана Макарук. Вона поділиться кейсами direct marketing, завдяки яким наш портал став ТОП-3 страховим агрегатом.

📆 Чекаємо на вас 4 жовтня, Київ

Купуйте квитки на сайті
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 12:16

Друзі-форумчани! 🖐

Цьогоріч на ROMI обговоримо, зокрема, маркетинг фінансових послуг. Які стратегії є найдієвішими для залучення клієнтів та підвищення їх лояльності? У дискусії візьмуть участь керівники банків, страхових компаній та лідери сфери кредитування:

🔻 Марина Авдєєва, co-founder «Арсенал Страхування»
🔻 Гела Слюсарчук, CBDO PSP Platon
🔻 Сергій Грабчак, директор з маркетингу Ощадбанку
🔻 Серафима Оліна (Нехода), директор департаменту маркетингу та продажу Moneyveo

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За ініціативою newage. та за підтримки «Мінфіну» на івенті паралельно буде проводитись 2-й потік. У його межах спікери розглянуть топові інструменти для запуску й оптимізації реклами в GMP.

📆 КОЛИ: 4 жовтня
🎤 ФОРМАТ: офлайн та онлайн
📍 ДЕ: Chamber Plaza, Київ (на локації є укриття)

🎫 Квитки доступні за тел.: (066) 408 88 66 або
на сайті
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2024 15:20

Хто цьогоріч виступить на ROMI ?

Цьогорічна digital конференція ROMI 2024 стане ще потужнішою за кількістю крутих спікерів, компаній-учасників та актуальністю тем.

🔥Серед спікерів — профільні фахівці топових маркетингових агенцій: newage., Promodo, Netpeak Ukraine, eSputnik, U.N.C.L.E. Content Marketing Agency та інших.

ЯКІ ТЕМИ ГОТУЮТЬ СПІКЕРИ:

🔸 Еволюція digital аудиторії та тренди в онлайн-поведінці: що впливає на споживачів — Оксана МАРУСИЧ, стратег в Netpeak Ukraine.
🔸Дослідження українського ринку ecommerce. Тренди та майбутнє українського e-commerce: Що чекає на ринок — Валерія ЛАВСЬКА, CMO Promodo
🔸Відмінності роботи маркетингу в українських та європейських e-commerce — Алекс АЙЧЕУ, Head of Paid Marketing AUTODOC (Берлін)
🔸 Як ефективно бувати performance marketing на tier-1 ринки на великих бюджетах — Валентин БІЛООКИЙ, CMO DoggyPlan by SKELAR
Автоматизація маркетингових комунікацій: як збільшити прибуток, зменшивши витрати — Наталя УСТИМЕНКО, Head of Direct Marketing, eSputnik.

За ініціативою MarTech агенції newage. на ROMI буде паралельно 2 потоки 🔥У межах другого ви дізнаєтесь про можливості роботи з GMP-інструментами.

Зображення

📆 КОЛИ: 4 жовтня, з 09:00 до 18:00

📍 ДЕ: Chamber Plaza, Київ (є укриття та генератор)

🎫 КВИТКИ замовляйте за тел.: (066) 408 88 66 або

на сайті
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4416
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
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