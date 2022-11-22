🍁 Анонсуємо головну подію цієї осені — конференцію «Жити на відсотки». Це саме той захід, що розкриє вам усі карти успішних інвесторів та мотивує почати свій шлях.
Особистим досвідом та стратегіями поділяться відомі фінансисти, інвестори з багаторічним досвідом. Тож ця подія дасть вам не лише знання та відповіді, а й цінний нетворкінг та зв’язки, що можуть знадобитися в майбутньому.
Ми запрошуємо як початківців, так і тих, хто вже пробував інвестувати й хоче глибше розібратися з стратегіях, почути кейси інших.
⌚️ Коли: 9 листопада
📍 Де: Chamber Plaza, Київ (офлайн/онлайн)