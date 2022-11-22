🍁 Анонсуємо головну подію цієї осені — конференцію «Жити на відсотки». Це саме той захід, що розкриє вам усі карти успішних інвесторів та мотивує почати свій шлях.
Особистим досвідом та стратегіями поділяться відомі фінансисти, інвестори з багаторічним досвідом. Тож ця подія дасть вам не лише знання та відповіді, а й цінний нетворкінг та зв’язки, що можуть знадобитися в майбутньому.
Ми запрошуємо як початківців, так і тих, хто вже пробував інвестувати й хоче глибше розібратися з стратегіях, почути кейси інших.
⌚️ Коли: 9 листопада 📍 Де: Chamber Plaza, Київ (офлайн/онлайн)
Пару лет можно пожить и далее тело превратится в бутылку молока и булочку БЕЗ МАКА))
инфляция лютейшее зло. сколько ни работай, сколько ни копи - инфляция всё съест.
Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би
The_Rebel написав:Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би
Сохранение денег только если действительно недвиж. повысится в цене. Сейчас она дешевеет, а аренда покрывает только на покушать с трудом. На улучшение условий в квартре для арендаторов или даже про косм. ремонт в пом., то арендодатель уходит сейчас в большой минус.
Игорь Алексеевич написав:инфляция лютейшее зло. сколько ни работай, сколько ни копи - инфляция всё съест.
Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би
2 новых авто БЕЗ ПРОБЕГА разница всего 1 год цена минус 200 тыс на ровном месте