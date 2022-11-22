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Жити на відсотки

Жити на відсотки
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 10:56

Жити на відсотки

Друзі-форумчани!

🍁 Анонсуємо головну подію цієї осені — конференцію «Жити на відсотки». Це саме той захід, що розкриє вам усі карти успішних інвесторів та мотивує почати свій шлях.

Особистим досвідом та стратегіями поділяться відомі фінансисти, інвестори з багаторічним досвідом. Тож ця подія дасть вам не лише знання та відповіді, а й цінний нетворкінг та зв’язки, що можуть знадобитися в майбутньому.

Ми запрошуємо як початківців, так і тих, хто вже пробував інвестувати й хоче глибше розібратися з стратегіях, почути кейси інших.

Зображення


⌚️ Коли: 9 листопада
📍 Де: Chamber Plaza, Київ (офлайн/онлайн)

Долучайтесь, квитки вже в продажу. Встигніть придбати за початковою ціною!
Ірина_
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при такой инфляции?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:16

  Wirująświatła написав:при такой инфляции?
Пару лет можно пожить и далее тело превратится в бутылку молока и булочку БЕЗ МАКА))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:при такой инфляции?
Пару лет можно пожить и далее тело превратится в бутылку молока и булочку БЕЗ МАКА))

инфляция лютейшее зло. сколько ни работай, сколько ни копи - инфляция всё съест.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:40

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:при такой инфляции?
Пару лет можно пожить и далее тело превратится в бутылку молока и булочку БЕЗ МАКА))

инфляция лютейшее зло. сколько ни работай, сколько ни копи - инфляция всё съест.

Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 11:53

Re: Жити на відсотки

  The_Rebel написав:Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би

Сохранение денег только если действительно недвиж. повысится в цене. Сейчас она дешевеет, а аренда покрывает только на покушать с трудом. На улучшение условий в квартре для арендаторов или даже про косм. ремонт в пом., то арендодатель уходит сейчас в большой минус.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:12

  The_Rebel написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:инфляция лютейшее зло. сколько ни работай, сколько ни копи - инфляция всё съест.

Насправді так, але з іншого боку можна зберігати накопичення у товарі, нерухомості і т.п., тоді вони будуть дорожчати на суму інфляції. У мене навіть авто за 4 роки майже не втратило ціну, коли недавно продавав. Якби не аварія і покраска, то може й дорожче продав би

2 новых авто БЕЗ ПРОБЕГА разница всего 1 год цена минус 200 тыс на ровном месте
Зображення

https://podil.haval-ukraine.com/car/hav ... okolinnya/

инфляция штука хитрая, быстрее всего цены растут в категориях по которым невозможны накопления - еда, топливо, комуналка, все услуги, стройматериалы (их надо где-то хранить).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2024 16:15

Шановні форумчани!

🎯 Запрошуємо на щорічну конференцію “Жити на відсотки”. Це конференція для тих, хто хоче стати інвестором, незалежно від професії чи досвіду.

На заході ви отримаєте:

✅ можливість поспілкуватися з практикуючими інвесторами;
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✅ інформацію про останні тенденції.

Та багато інших цінних інсайтів!

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🗓️ 09 листопада

📍Chamber Plaza, Київ (онлайн/офлайн)

🔗 Реєструйтеся за посиланням або 📞 38 (066) 408 88 66
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:11

Re: Жити на відсотки

когда я после института пришел на работу, у меня зарплата была 100 грн, сейчас 100 тыс.грн. В 1000 раз Карл!!!
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