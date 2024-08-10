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Україна посіла шосте місце
серед країн за рівнем...

Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 13:34

Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем...

Пропонуємо до обговорення:
За даними аналітичної компанії Chainalysis, у 2024 році Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів.

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Україна посіла шосте місце серед країн за рівнем прийняття криптоактивів
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