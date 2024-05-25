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У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у...
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:54
Пропонуємо до обговорення:
Державна енергокомпанія «Укренерго» заговорила про необхідність підняття свого тарифу на передачу електроенергії практично в півтора рази, відзначив нардеп Олексій Кучеренко.
Дивися повний текст У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у півтора рази
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Додано: Вів 24 вер, 2024 19:55
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