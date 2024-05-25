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У ВР відреагували на бажання
«Укренерго» підняти тариф у...

У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 19:54

У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у...

Пропонуємо до обговорення:
Державна енергокомпанія «Укренерго» заговорила про необхідність підняття свого тарифу на передачу електроенергії практично в півтора рази, відзначив нардеп Олексій Кучеренко.

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У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у півтора рази
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