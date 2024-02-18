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Звільнення працівників з
ініціативи роботодавця: що...

Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:25

Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що...

Пропонуємо до обговорення:
27 вересня 2024 року набрав чинності Закон України 3768-IX, який вводить додаткові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця.

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Звільнення працівників з ініціативи роботодавця: що змінилося в трудовому законодавстві України
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 19:25

Напишіть краще топ-7 причин коли працівник може подавати на роботодавця в суд
alex7k
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