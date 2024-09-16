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Нардеп назвав кількість українців,
які не оновили свої...

Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:34

Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої...

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році в Україні понад шість мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.

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Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:34

А що там до безкарності содоля цей депутат не розповів? Або чому сам добровільно не пішов на фронт?
salvydas
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:37

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році в Україні понад шість мільйонів військовозобов’язаних не виконали своїх обов’язків щодо оновлення даних у територіальних центрах комплектування. Мобілізаційні заходи, що виконуються ТЦК, ініційовані запитами бойових командирів, які потребують підкріплення своїх підрозділів.

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Нардеп назвав кількість українців, які не оновили свої дані в ТЦК


А діти шоколадного барона в Лондоні оновили дані чи як ?
Прохання провести розслідування.
Хомякоид
 
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