RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Українці отримають
третю платіжку за газ

Українці отримають третю платіжку за газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09

Українці отримають третю платіжку за газ

Пропонуємо до обговорення:
Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Дивися повний текст
Українці отримають третю платіжку за газ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100154
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09

Шановні читачі!

А Ви вже отримали платіжки за ТО газмереж? Як ставиться до чергового "покращення"?

Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4480
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:21

Re: Українці отримають третю платіжку за газ

Цікаво, чогось з електроенергії постачальник може розібратися з тим, яку частину тарифу віддати на розподіл яку на власне електроенергію, а з газом всі якісь невдуплятка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35469
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 8059 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:58

1 балон = 50 л = 21 кг = 9,93 м3.
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 16.10.15
Подякував: 58 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці повинні платити за обслуговування труб — експерт
R2 » Пон 30 вер, 2024 23:56
1 387
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 03:39
барабашов
Українці отримують великі штрафи за проблеми з...
R2 » Вів 27 сер, 2024 11:56
5 824
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 сер, 2024 09:07
Hennady
Українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тис. грн...
R2 » Сер 21 сер, 2024 09:56
3 555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 сер, 2024 12:08
dimo_0n

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.