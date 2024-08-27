Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.
Дивися повний текст
Українці отримають третю платіжку за газ
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09
Українці отримають третю платіжку за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці отримають третю платіжку за газ
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09
Шановні читачі!
А Ви вже отримали платіжки за ТО газмереж? Як ставиться до чергового "покращення"?
Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:21
Re: Українці отримають третю платіжку за газ
Цікаво, чогось з електроенергії постачальник може розібратися з тим, яку частину тарифу віддати на розподіл яку на власне електроенергію, а з газом всі якісь невдуплятка
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|