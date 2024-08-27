Восени 2024 року українцям почали надсилати «третю платіжку» за природний газ. Вона стосується оплати нової комунальної послуги — з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем.
Дивися повний текст
Українці отримають третю платіжку за газ
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09
Українці отримають третю платіжку за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці отримають третю платіжку за газ
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:09
Шановні читачі!
А Ви вже отримали платіжки за ТО газмереж? Як ставиться до чергового "покращення"?
Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Додано: Пон 21 жов, 2024 14:21
Re: Українці отримають третю платіжку за газ
Цікаво, чогось з електроенергії постачальник може розібратися з тим, яку частину тарифу віддати на розподіл яку на власне електроенергію, а з газом всі якісь невдуплятка
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:10
Re: Українці отримають третю платіжку за газ
Потому как пока, электроенергия сосредоточена в одних руках. И она особо не нужна партнерам, у них своей вдоволь.
А с газом все куда интересней. "труба" это как священное место. За все время войны туда ни разу не прилетело, даже случайно.... Думаю что труба интересует партнеров, и они ее хотят как актив. Для этого и прошло куча разделений "газов", чтобы в итоге саму трубу отдать\продать партнерам, а самим обслуживать ее. Т.е. в итоге актив, по которой течет ценный ресурс, котриуемый на бирже в заморских дензнаках, с обслуживанием "африканцами" за миску супа(стопку местной резанной бумаги от НБУ). Это же идеально с точки зрения владения активом.
Кстати, что там с газораспределителем в Суджах? Видимо это один из скрытых пунктов плана перемоги?
Зараз переглядають цей форум: Игорь Алексеевич і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|