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У Мінекономіки розповіли, як
нараховуватимуть тисячу...

У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:51

У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу...

Пропонуємо до обговорення:
Тисячу гривень державної допомоги, яку з грудня зможуть отримати українці, будуть нараховувати на картку «Національний кешбек», це будуть кошти партнерів в рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

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У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу гривень і хто її фінансуватиме
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:51

Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до такої щедрості від держави? Поділіться, будь ласка, в коментарях
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 13:52

Re: У Мінекономіки розповіли, як нараховуватимуть тисячу...

Ірина_ написав:Шановні форумчани, а як Ви ставитеся до такої щедрості від держави? Поділіться, будь ласка, в коментарях
Як до марнотратсва і популізму
Faceless
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