RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Що треба знати про податки у
Польщі, Німеччині та Чехії

Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 01:50

Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua у статті розглянув основні податкові вимоги в європейських країнах, де зараз перебуває найбільше українців — Польщі, Німеччині та Чехії.

Дивися повний текст
Що треба знати про податки у Польщі, Німеччині та Чехії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100172
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати...
R2 » Вів 29 жов, 2024 11:16
2 277
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2024 09:24
GALeon
Де найдешевше скуплятися у Польщі: новий рейтинг...
R2 » Чет 24 жов, 2024 14:43
1 475
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2024 14:52
Ірина_
Податки для резидентів Дія. City можуть підвищити
R2 » П'ят 04 жов, 2024 22:09
1 365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2024 22:09
dotster

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3123)
31.10.2024 01:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.