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Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:24
Пропонуємо до обговорення:
Наразі розробляється механізм отримання коштів єПідтримки, а саме 1 тис. на українця, через відділення Укрпошти — для зручності тих громадян, які не мають смартфонів і доступу до «Дії».
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