Вартість базової загальної військової підготовки (БЗВП) одного солдата-стрільця в державному навчальному центрі становить близько 200 тисяч гривень.
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У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця
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Додано: Чет 07 лис, 2024 12:20
У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного...
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Дивися повний текст
У ЗСУ підрахували, скільки коштує підготовка одного солдата-стрільця
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