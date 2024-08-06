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Як в Ізраїлі: Гетманцев
пропонує примусово продавати...

Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:54

Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати...

Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.

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Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню
R2
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