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Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 лис, 2024 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.
Дивися повний текст Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню
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