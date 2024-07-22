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Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2024 13:04
Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.
Дивися повний текст Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів
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Додано: Чет 14 лис, 2024 13:05
Тобто, якщо: "Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити" більш половини штрафів було нараховано незаконно? Слава гетманцеву та зеленському "ефективним менеджерам".
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Модератори:
Ірина_, Модератор
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