RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Податкові перевірки ФОПів:
сума штрафів зросла у 5,7 разів

Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:04

Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів

Пропонуємо до обговорення:
За 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.

Дивися повний текст
Податкові перевірки ФОПів: сума штрафів зросла у 5,7 разів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100164
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 13:05

Тобто, якщо: "Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити" більш половини штрафів було нараховано незаконно? Слава гетманцеву та зеленському "ефективним менеджерам".
salvydas
 
Повідомлень: 136
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
R2 » П'ят 08 лис, 2024 14:43
1 244
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2024 14:43
salvydas
ФОПів знову зобов’яжуть сплачувати ЄСВ
R2 » Вів 17 вер, 2024 14:27
0 3716
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 вер, 2024 14:27
R2
У 1000 разів потужніша за сонячні панелі: як кераміка...
R2 » П'ят 19 лип, 2024 12:16
5 774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2024 07:50
nemod30420081

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (928)
14.11.2024 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.