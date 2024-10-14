Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки»: кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.
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Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
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Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:17
Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
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Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
Додано: П'ят 15 лис, 2024 16:17
а я когда то с тысячи Вити и Юли смеялся..
так тогда можно было норм скупится на эти деньги
А сейчас 10 пачек сигарет
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