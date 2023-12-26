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ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 лис, 2024 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Гілка першості на ринку праці знову належить категорії «Робочі спеціальності, виробництво», яка пропонує шукачам 20 992 вакансії (+1% до вересня). Про це йдеться в досліженні work.ua, наданому finance.ua.
Дивися повний текст ТОП-10 найзатребуваніших професій: як зріс середній дохід (інфографіка)
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Додано: Вів 19 лис, 2024 11:58
Дивлячись на ці сумні цифри - не дивно, що люди йдуть в ІТ, де можна заробляти 100-200 тисяч гривень на місяць. Причому чесно - без хабарів, сірих схем та інших незаконних приколів
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