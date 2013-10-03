Кожна українська родина, у якій народилася дитина, отримує від держави Пакунок малюка.
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Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 28 лис, 2024 18:59
Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
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Як розрахуватися карткою Пакунок малюка в інтернет-магазинах
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